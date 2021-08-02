В Якутии из-за лесных пожаров скрылось солнце

В Якутии посреди дня пропало солнце. Видео с тем, как выглядит местность в 15 часов дня, записал местный житель.

На кадрах - село Кобяй в Якутии, на первый взгляд картинка выглядит как ночной зимний пейзаж. На самом деле в момент съемки на улице день, а с неба падает не снег, а пепел.

Дым и пепел скрыли под собой все, в том числе и солнце.

На участке Кобяй — Бясь-Кюель бушуют лесные пожары, именно с этим местные жители связывают аномальное явление.