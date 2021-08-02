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В Якутии из-за лесных пожаров скрылось солнце

Стелла Шмель
4 часа назад

В Якутии посреди дня пропало солнце. Видео с тем, как выглядит местность в 15 часов дня, записал местный житель.

На кадрах - село Кобяй в Якутии, на первый взгляд картинка выглядит как ночной зимний пейзаж. На самом деле в момент съемки на улице день, а с неба падает не снег, а пепел.

Дым и пепел скрыли под собой все, в том числе и солнце.

На участке Кобяй — Бясь-Кюель бушуют лесные пожары, именно с этим местные жители связывают аномальное явление.

Ранее "Рамблер" писал, что Челябинская область и Якутия задыхаются от пожаров.

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