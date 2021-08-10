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В Китае эвакуировали более 150 тысяч человек из-за слонов

Анастасия Иванова
2 часа назад

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек из-за миграции стада из 14 слонов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Китае эвакуировали сотни тысяч людей из-за слонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Безопасность передвижения животных обеспечивали 25 тысяч полицейских и других сотрудников, а также 970 беспилотников.

Весной 2021 года стадо азиатских слонов покинуло место своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань. Несколько месяцев оно кочевало по территории провинции, и теперь возвращается обратно.

"По состоянию на 8 августа было эвакуировано более 150 тысяч человек", - говорится в сообщении на сайте управления лесного и степного хозяйства провинции.

В последние годы в Китае ввели меры по охране азиатских слонов. Они способствуют росту популяции на 3-5% ежегодно.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в ООН предупредили о необратимой катастрофе.

Места,ООН,
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