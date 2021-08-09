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В ООН предупредили о необратимой катастрофе

Анна Арсеньева
1 час назад

В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН говорится, что из-за стремительного усиления глобального потепления Земля преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООН предупредили о необратимой катастрофе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам ученых, в 2019 году концентрация углекислого газа в атмосфере была максимальной за последние два миллиона лет. Из-за выброса парниковых газов в последние 50 лет температура на планете активно растет.

"Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей", — заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

По мнению экспертов, климатические изменения приведут к тому, что на Земле будет больше ливней, наводнений, многие регионы пострадают от засухи, а в прибрежных районах повысится уровень моря.

Кроме того, специалисты обратили внимание на то, что в последние несколько недель в мире происходят экстремальные погодные явления: в Европе, Китае и Индии случились крупные наводнения, а в США, Канаде, Греции и Турции разгорелись лесные пожары.

Ранее "Рамблер" сообщал, что семья выбросила во время уборки 25 тысяч долларов.

Истории,Антониу Гутерреш,ООН,
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