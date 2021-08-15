Россиянин рассказал об аферах соотечественников в США

Российский путешественник и военный репортер Игорь Ротарь отправился в отпуск в Нью-Йорк и рассказал, как переехавшие в США соотечественники обманывают систему. Своими наблюдениями он поделился с "Лентой.ру".

Во время путешествия Ротарь в первое дело поехал в район Брайтон-Бич, который, по его словам, называют "изолированным мирком с русскими мигрантами", проворачивающими разные аферы, чтобы не работать и получать деньги.

"Увы, здесь социум отдает замшелым советским душком. Например, моя одноклассница, проживая в очень скромной даже по российским меркам квартире, получает пособие по безработице, но тайно работает в обход налогов за наличные",

— поделился россиянин.

Он также добавил, что эта девушка еще якобы ухаживает за престарелой матерью и получает за это деньги, хотя в действительность мать в помощи не нуждается.

Ротарь также рассказал о других аферах. Например, многие мигранты инсценируют аварии застрахованных машин, чтобы им заплатили внушительную компенсацию. То же самое происходит с болезнями, "обнаруженными у русского больного русским же врачом".

Еще некоторые русскоязычные, живущие в льготных квартирах для бедняков, фиктивно разводятся, чтобы получить вторую льготную квартиру и сдавать ее по реальной рыночной цене.