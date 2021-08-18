"Рыба мертвая": Волга превратилась в "зеленую кислоту"

Очевидец заснял массовый мор рыбы в Волге. Видео опубликовал пользователь @silikonkrim в Instagram.

Ролик был снят в районе Тольятти. Автор видео обратил внимание, что вода Волги позеленела.

"Рыба мертвая, потому что это сине-зеленая кислота, которая превращается из Волги", — сказал мужчина.

По мнению россиянина, причина гибели рыбы в плотинах, которые установлены на Волжской и Саратовской ГЭС.

Портал Misanec.ru сообщил, что в государственную ветеринарную службу поступила информация о гибели рыбы в районе ООПТ "Вин­новс­кая ро­ща" на бе­регу Куй­бы­шевс­ко­го во­дох­ра­нили­ща. На данный момент специалисты взяли пробы воды. Результаты лабораторных исследований пока неизвестны.