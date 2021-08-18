"Рыба мертвая": Волга превратилась в "зеленую кислоту"

Очевидец заснял массовый мор рыбы в Волге. Видео опубликовал пользователь @silikonkrim в Instagram.
Ролик был снят в районе Тольятти. Автор видео обратил внимание, что вода Волги позеленела.
"Рыба мертвая, потому что это сине-зеленая кислота, которая превращается из Волги", — сказал мужчина.
По мнению россиянина, причина гибели рыбы в плотинах, которые установлены на Волжской и Саратовской ГЭС.
Портал Misanec.ru сообщил, что в государственную ветеринарную службу поступила информация о гибели рыбы в районе ООПТ "Винновская роща" на берегу Куйбышевского водохранилища. На данный момент специалисты взяли пробы воды. Результаты лабораторных исследований пока неизвестны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что смог от лесных пожаров в России сняли на видео.