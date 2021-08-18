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Смог от лесных пожаров в России сняли на видео

Мира Маркина
2 часа назад

Жители Екатеринбурга заметили смог и сильный запах гари из-за лесных пожаров. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Ural Mash.

"Город почти не видно из-за дымки. Все, что на горизонте, очень мутно", "Сегодня в Екатеринбурге опять смог", — говорят очевидцы, снявшие видео.

На кадрах, сделанных в дневное и ночное время действительно виден смог. ГУ МЧС по региону сообщили, что вредных веществ в воздухе выявлено не было, угрозы населенным пунктам нет.

Сообщается, что смог был вызван пожаром, который произошел 17 августа в двух километрах от санатория «Озеро Глухое». Он расположен недалеко от Екатеринбурга.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Якутии из-за лесных пожаров скрылось солнце.

Истории,Видео,МЧС,
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