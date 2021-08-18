Аномальные скопления медведей заметили на Сахалине

Российские экологи обнаружили скопления медведей вблизи рек в региональном государственном заказнике "Восточный" в Смирныховском районе на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС.
"Низкое количество рыбы в заповедных реках стало причиной аномальных для этого времени скоплений медведей в устьях рек. По наблюдениям ученых, это не соответствует основным фазам их жизненного цикла, поскольку во второй половине августа медведи уже должны питаться не только рыбой, но и ягодами и другой растительной пищей", — заявили в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
По словам ученых, в реках Венгери и Пурш-Пурш наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши. Уровень заполнения рек не превышает десяти процентов. При этом в устье каждой из этих рек обитают по 10-12 медведей.
В организации рассказали, что недостаток растительных кормов в рационе животных может привести к тому, что они будут выходить к людям.
Экологи призвали закрыть промысел и "дать рыбе отнереститься", чтобы помочь медведям:
"Рыба должна быть в реках. Если ее пришло мало, ее нельзя ловить, ее нужно пропускать на нерест".
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