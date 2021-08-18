Аномальные скопления медведей заметили на Сахалине

"Низкое количество рыбы в заповедных реках стало причиной аномальных для этого времени скоплений медведей в устьях рек. По наблюдениям ученых, это не соответствует основным фазам их жизненного цикла, поскольку во второй половине августа медведи уже должны питаться не только рыбой, но и ягодами и другой растительной пищей", — заявили в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".