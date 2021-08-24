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Названы самые бедные регионы России

Анна Шутова
1 час назад

Заместитель директора департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев предоставил данные Росстата о самых бедных регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

Названы самые бедные регионы России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 2020 году в России было 17,8 миллиона (12,1%) граждан, доход которых ниже прожиточного минимума. Самыми бедными регионами страны оказались Тыва (34,1%), Ингушетия (30%), Кабардино-Балкария (24,2%) и Республика Алтай (более 23%).

Наименьший уровень бедности зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, в Татарстане, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, а также на Чукотке. Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в этих регионах составляет от 5 до 10%.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы цвета самых угоняемых автомобилей.

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