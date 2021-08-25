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В Новгородской области обнаружили крепость времен князя Рюрика

Дарья Амосова
3 часа назад

На Рюриковом городище в Новгородской области ученые обнаружили основание крепости, строительство которой относится к временам князя Рюрика. Об этом сообщается на сайте Новгородского музея-заповедника.

В Новгородской области обнаружили древнейшую крепость
Фото: novgorodmuseum.runovgorodmuseum.ru

"Сейчас мы работаем на раскопе, который начинался еще в 2000-х годах. Но часто нас подводила высокая вода. <..> Мы открыли самый низ крепости, которая датируется концом, а может и второй половиной IX века. Если связывать с легендарными событиями, то это крепость Рюрика", — сказано в сообщении.

Отдельные фрагменты сооружения археологи фиксировали еще в конце 1990-х и начале 2000-х. Однако верхние слои конструкции плохо сохранились.

"Не было того, что изначально надежно стоит, in situ [на месте — прим.ред.], как говорим, мы, археологи", — добавляет начальник экспедиции, доктор исторических наук Наталья Хвощинская.

Исследователи обнаружили крепость, увидев стену из длинных дубовых бревен. За несколько столетий она не подверглась смещениям. Благодаря воде конструкции хорошо сохранились, и это позволяет представить их в качестве экспонатов. Также археологи получили спилы для дендрохронологического анализа, однако то, что находка принадлежит древнему периоду, подтверждено косвенными свидетельствами.

Впервые Городище упомянуто в летописи под 1103 годом в связи со строительством церкви Благовещения. Храм возводили греки: они не учли сыпучесть грунта, которым был засыпан ров. Этот ров и проследили археологи с юго-запада на северо-восток городища.

Ранее "Рамблер" рассказывал про самый недоступный город в мире.

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