В Новгородской области обнаружили древнейшую крепость

"Сейчас мы работаем на раскопе, который начинался еще в 2000-х годах. Но часто нас подводила высокая вода. <..> Мы открыли самый низ крепости, которая датируется концом, а может и второй половиной IX века. Если связывать с легендарными событиями, то это крепость Рюрика", — сказано в сообщении.