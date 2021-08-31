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Эксперты выяснили, в каких городах РФ люди более всего довольны жизнью

Диана Товсепова
37 минут назад

О том, в каких городах России граждане более всего удовлетворены своей жизнью, сообщает «Российская газета» со ссылкой на социологическое исследование Финансового университета при Правительстве РФ.

В каких городах РФ люди более всего довольны жизнью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в Санкт-Петербурге, Мурманске, Москве, Петрозаводске люди более довольны своей жизнью, чем жители других средних и крупных городов страны.

В исследовании принимали участие города с населением более 250 тыс. человек. В августе жителей этих городов спросили, довольны ли они своей жизнью в целом и есть ли у них нерешенные проблемы. В крупных и средних городах, как выяснили социологи, доля тех, кто полностью или в основном доволен жизнью, составляет 79%.

При этом меньше всего удовлетворены своей жизнью люди в Якутске, Чите, Владивостоке, Хабаровске и Улан-Удэ. Граждане там сильно озадачены проблемами со здоровьем, работой и сохранением уровня жизни в семье. 27% от общего числа опрошенных семей испытывают подобные трудности. Это на 10% больше, чем в "доковидном" 2019 году.

Большое количество нерешенных проблем оказалось у жителей Улан-Удэ, Читы, Якутска, Астрахани, Стерлитамака. Меньше всего проблем у жителей столицы, Санкт-Петербурга, Рязани, Грозного и Мурманска.

Кстати, в России есть города-герои. Ранее "Рамблер" рассказывал, почему их так называют.

Места,Финансовый университет,"Российская газета",
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