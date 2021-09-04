«Король тополей» в Томске станет новой достопримечательностью

Тополь-гигант высотой с десятиэтажный дом, обнаруженный активистами на улице Усова в Томске, может стать новой городской достопримечательностью. Об этом пишет tvtomsk.ru . Дерево уже получило прозвище «Король тополей». Городская администрация рассчитывает найти внебюджетные средства для огораживания дерева и таблички. Редкое дерево нашли местные экологи, которые и привлекли к нему внимание дендрологов, ландшафтных волонтеров и администрации Томска.

Согласно примерным расчетам, возраст «Короля тополей» варьируется в пределах семидесяти лет, а чтобы обхватить его ствол, нужно пять-шесть человек. Несмотря на это, с 2015 года тополь находится в очереди на рубку. Сейчас решается вопрос о его исключении из списка.