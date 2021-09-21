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Ученые выяснили причину уничтожения библейского Содома

Дарья Амосова
1 час назад

Ученые Калифорнийского университета обнаружили свидетельства катастрофы, которую связывают с гибелью библейского города Содом. По мнению исследователей, прототипом легенды послужило разрушение метеоритом древнего города Талль-эль-Хаммама. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые выяснили причину уничтожения библейского Содома
Фото: Tall El Hammam excavation projectTall El Hammam excavation project

Древний город Талль-эль-Хаммам располагался в южной части долины реки Иордан к северо-востоку от Мертвого моря. Ученые считают, что около 3600 лет назад он был уничтожен после падения крупного космического тела.

Ученые исследовали слои среднего бронзового века и обнаружили 1,5-метровый интервал. В нем археологи нашли обломки и черепки керамики с превращенной в стекло поверхностью и расплавленным строительным материалом. Свидетельства указывают, что материалы расплавились под воздействием аномально высокой температуры (выше 2000°С). Простые люди не могли добиться такой температуры при технологиях того времени — вероятней всего, виной было природное вмешательство.

Археологи предполагают, что недалеко от города после падения космического тела произошел взрыв. Космическое тело, подобное Тунгусскому метеориту, упало на Талль-эль-Хаммам, разрушило дворец и окружающие постройки. Взрыв привел к гибели сотен людей.

Нет никаких доказательств, что этот город был Содомом, упомянутым в Библии. Однако ученые предполагают, что катастрофа могла породить миф или устную традицию, которая послужила в дальнейшем источником вдохновения для сказаний.

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