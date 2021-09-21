Ученые выяснили причину уничтожения библейского Содома

Ученые Калифорнийского университета обнаружили свидетельства катастрофы, которую связывают с гибелью библейского города Содом. По мнению исследователей, прототипом легенды послужило разрушение метеоритом древнего города Талль-эль-Хаммама. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: Tall El Hammam excavation project Tall El Hammam excavation project

Древний город Талль-эль-Хаммам располагался в южной части долины реки Иордан к северо-востоку от Мертвого моря. Ученые считают, что около 3600 лет назад он был уничтожен после падения крупного космического тела.

Ученые исследовали слои среднего бронзового века и обнаружили 1,5-метровый интервал. В нем археологи нашли обломки и черепки керамики с превращенной в стекло поверхностью и расплавленным строительным материалом. Свидетельства указывают, что материалы расплавились под воздействием аномально высокой температуры (выше 2000°С). Простые люди не могли добиться такой температуры при технологиях того времени — вероятней всего, виной было природное вмешательство.

Археологи предполагают, что недалеко от города после падения космического тела произошел взрыв. Космическое тело, подобное Тунгусскому метеориту, упало на Талль-эль-Хаммам, разрушило дворец и окружающие постройки. Взрыв привел к гибели сотен людей.