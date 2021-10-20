Редчайших снежных барсов засняли на видео в тайге

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края автоматической камеры засняли семью редчайших хищников — снежных барсов (ирбисов). Видео опубликовали на Youtube-канале заповедника.

«Видео получено с помощью автоматических фоторегистраторов, установленных на территории Саяно-Шушенского заповедника. Предлагаем (...) понаблюдать за играми молодых снежных барсов, которые активно тренируются лазать по деревьям», — рассказали сотрудники заповедника.

На видео ирбисы прыгают на высохшее дерево, точат об него когти, играют друг с другом и подходят к видеокамере.