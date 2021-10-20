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Редчайших снежных барсов засняли на видео в тайге

Мира Маркина
3 часа назад

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края автоматической камеры засняли семью редчайших хищников — снежных барсов (ирбисов). Видео опубликовали на Youtube-канале заповедника.

«Видео получено с помощью автоматических фоторегистраторов, установленных на территории Саяно-Шушенского заповедника. Предлагаем (...) понаблюдать за играми молодых снежных барсов, которые активно тренируются лазать по деревьям», — рассказали сотрудники заповедника.

На видео ирбисы прыгают на высохшее дерево, точат об него когти, играют друг с другом и подходят к видеокамере.

Снежные барсы находятся на грани исчезновения. Точное число особей, обитающих в мире, неизвестно. В 2020 году была названа максимальная цифра — 3,4 тысячи.

Ранее мужчина поймал на удочку четырехметровую акулу в США.

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