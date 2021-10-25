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Работник московского метро показал секретную станцию

Стелла Шмель
1 час назад

Сотрудник столичной подземки в TikTok-аккаунте @izmetro ответил на вопрос о том, есть ли в московском метро секретные станции. В своем видеоролике он рассказал о платформе "Троице-Лыково", которая находится между станциями "Строгино" и "Крылатское".

На схемах столичного метро ее нет.

За несколько дней видео набрало более миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.

Увидеть платформу можно даже из поезда, просто прислонившись к стеклянной двери и оградив себя ладонями от света.

По словам рассказчика, с платформы "Троице-Лыково" находится проход к блоку служебных помещений.: электроподстанции, множество коридоров, кабина дежурного и другие комнаты.

Ближе к концу своего ролика автор показал, как станция выглядит с улицы.

Ранее мы писали, откуда в поездах и метро берется специфический запах.

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