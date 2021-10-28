Перечислены самые стойкие перед глобальными катаклизмами города

Согласно рейтингу глобальный городов, который составила компания Kearney, самыми стойкими перед глобальными потрясениями города мира оказались Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос-Анджелес.

Специалисты проанализировали то, как на городах сказалась пандемия, изоляция и процесс восстановления и адаптации к новым реалиям жизни в коронавирусом. Оценивали города по ряду параметров: деловая активность, человеческий капитал, обмен информацией, культурный опыт и политическая активность.

Помимо лидеров списка, также на хороших позициях оказались Пекин, Гонконг, Чикаго, Сингапур, Шанхай. Затем расположились Сан-Франциско, Мельбурн, Берлин, Вашингтон и Сидней. Брюссель и Сеул заняли 16-ую и 17-ую позиции соответственно. А Москва заняла 18 место в рейтинге.

Топ-30 замкнули Барселона, Монреаль и Цюрих.