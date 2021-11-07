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Названы города, которые могут уйти под воду в 2030 году

Катя Кобышева
2 часа назад

Шесть крупных городов рискуют оказаться под водой к 2030 году. Список опубликовала газета India Times. За основу были взяты данные карты, составленной климатической организацией Climate Central.

Названы города, которые будут затоплены в 2030 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первое место в списке занимает Амстердам. Как отмечают авторы материала, причиной затопления станет глобальное потепление, из-за которого поднимается уровень воды в мировом океане. Несмотря на то, что жители Нидерландов умеют защищаться от наводнений, город все равно может быть затоплен.

Второе место принадлежит портовому городу Басра, расположенному в Ираке. Он стоит на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Ситуацию осложняет сильно заболоченная местность. Басра может частично или полностью скрыться под водой.

На третьем месте расположился Новый Орлеан в США. Как полагают авторы материала, городу не поможет даже надежная система дамб. Изменения климата могут оказаться гораздо сильнее.

Четвертое место принадлежит Венеции, которая продолжает уходить под воду со средней скоростью два миллиметра в год.

Пятое и шестое место в списке заняли вьетнамский Хошимин и индийская Калькутта.

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