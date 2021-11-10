Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Что не так с загадочным кладбищем кораблей в Териберке

Катерина Саломе
34 минуты назад

Село Териберка расположено в Мурманской области. Согласно исследованию туристического поисковика Aviasales, в прошлом году находящееся там кладбище кораблей вошло в ТОП-3 самых фотографируемых мест в России. Огромную роль в популяризации этого места сыграл вышедший в 2014 году в прокат фильм "Левиафан".

На кладбище покоится множество рыболовецких судов, которые активно использовались в 30-50-х годах прошлого столетия. Всего их на территории насчитывается около двадцати. Смотрите видео и узнаете, что не так с загадочным кладбищем кораблей в Териберке.

Ранее мы писали о том, что творится на самом густонаселенном острове мира.

Места,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители