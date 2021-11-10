Село Териберка расположено в Мурманской области. Согласно исследованию туристического поисковика Aviasales, в прошлом году находящееся там кладбище кораблей вошло в ТОП-3 самых фотографируемых мест в России. Огромную роль в популяризации этого места сыграл вышедший в 2014 году в прокат фильм "Левиафан".

На кладбище покоится множество рыболовецких судов, которые активно использовались в 30-50-х годах прошлого столетия. Всего их на территории насчитывается около двадцати. Смотрите видео и узнаете, что не так с загадочным кладбищем кораблей в Териберке.