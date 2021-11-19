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Метеорит, летевший "прямо на Землю", напугал россиян: видео

Диана Товсепова
3 часа назад

В соцсетях россияне стали публиковать видеоролики и фото с космическим светящимся объектом, пролетающим в небе.

Так, на кадрах видно, что светящий объект пролетает очень близко к камере. Смотрите видео, чтобы посмотреть, как это было.

Оказалось, над некоторыми городами Приволжья жители заметили метеорит. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на директора Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрия Нефедьева.

"Взрыва никто не слышал, а след, оставленный болидом, был не очень сильно выраженным, поэтому можно предположить, что размер космического тела был небольшим, всего несколько десятков сантиметров", — заявил он.

Специалист считает, что болид имеет отношение к метеорному потоку (Леониды), через который проходит планета.

Ранее мы писали о том, как в космос полетела кошка.

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