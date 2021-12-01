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34 минуты назад

Назван самый дорогой город для жизни

Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания возглавил Тель-Авив. Об этом сообщило аналитическое подразделение Economist Intelligence Unit, которое провело свое ежегодное исследование.

Назван самый дорогой город для жизни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В исследовании участвовали 173 города, эксперты оценивали стоимость 50 тысяч товаров. Столица Израиля в 2021 году поднялась на пять пунктов.

Второе место по дороговизне заняли сразу два города: Париж и Сингапур. Далее в рейтинге следуют Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Самыми дешевыми городами для жизни оказались Дамаск, Триполи и Ташкент.

Самые дорогие товары в Тель-Авиве входят в категорию алкоголя и транспорта. Аналитики объяснили такое лидерство укреплением шекеля к доллару и ростом инфляции. Кроме того, рост цен в крупных городах провоцируют высекши коронавируса. Ограничения нарушают цепочки поставок и провоцируют дефицит товаров и рост цен.

Ранее "Рамблер" рассказывал про другую страну с высоким уровнем жизни — Норвегию. Там находится самый красивый туалет в мире.

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