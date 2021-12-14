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1 час назад

Снимок из Мурманской области попал в топ-100 по версии Time

Снимок из Мурманской области попала в TIME's Top 100 Photos of 2021. На сайте TIME опубликована соответствующая подборка ста лучших кадров.

Снимок из Мурманской области попал в топ-100 по версии Time
Фото: Nanna Heitmann—Magnum PhotosNanna Heitmann—Magnum Photos

Автором кадра стала немецкий фотограф Нанна Хайтманн. В апреле текущего года она запечатлела пейзаж в селе Териберка. На переднем плане фото стоит белый пес на фоне снежной тундры, а на заднем плане — северное сияние.

Nanna Heitmann—Magnum Photos

«Собака появилась из темноты и несколько секунд стояла неподвижно под северным сиянием, прежде чем исчезнуть обратно в тундре», — рассказала автор фото.

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