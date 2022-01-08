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3 часа назад

Жуткие новогодние украшения российский дворов: фото

Десятидневные каникулы уже подходят к концу, но новогодние украшения, как обычно, останутся с нами надолго — как минимум, до февраля, а у кого-то и до марта. Впереди еще долгая холодная зима и Старый Новый год.

1/8 Отсутствие снега — не проблема.
Фото: Соцсети
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2/8 Что было, тем и украсили.
Фото: Соцсети
3/8 Площадь без елки на Новый год — не площадь.
Фото: Соцсети
4/8 Когда очень хотелось праздника, но елки не было.
Фото: Соцсети
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5/8 Эта елка — все мы в последние дни праздников.
Фото: Соцсети
6/8 На радость соседям.
Фото: Соцсети
7/8 Минимализм.
Фото: Соцсети
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8/8 Новогодняя композиция.
Фото: Соцсети

Чтобы создать ощущение праздника, россияне придумывают самые отчаянные способы хоть как-то приукрасить и без того тоскливую обстановку. И если в квартирах наших соотечественников все более-менее одинаково, украшения российских дворов — настоящая выставка народного творчества.

В социальных сетях пользователи поделились снимками, как украшены придомовые территории в их городах. Некоторые из них, хотя даже большинство, выглядят жутковато, но креативно. Лучшие фотографии смотрите в галерее "Рамблера".

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