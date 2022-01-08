Жуткие новогодние украшения российский дворов: фото

Десятидневные каникулы уже подходят к концу, но новогодние украшения, как обычно, останутся с нами надолго — как минимум, до февраля, а у кого-то и до марта. Впереди еще долгая холодная зима и Старый Новый год.

1/8 Отсутствие снега — не проблема. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Что было, тем и украсили. Фото: Соцсети 3/8 Площадь без елки на Новый год — не площадь. Фото: Соцсети 4/8 Когда очень хотелось праздника, но елки не было. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Эта елка — все мы в последние дни праздников. Фото: Соцсети 6/8 На радость соседям. Фото: Соцсети 7/8 Минимализм. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Новогодняя композиция. Фото: Соцсети

Чтобы создать ощущение праздника, россияне придумывают самые отчаянные способы хоть как-то приукрасить и без того тоскливую обстановку. И если в квартирах наших соотечественников все более-менее одинаково, украшения российских дворов — настоящая выставка народного творчества.