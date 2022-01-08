Жуткие новогодние украшения российский дворов: фото

Десятидневные каникулы уже подходят к концу, но новогодние украшения, как обычно, останутся с нами надолго — как минимум, до февраля, а у кого-то и до марта. Впереди еще долгая холодная зима и Старый Новый год.
Чтобы создать ощущение праздника, россияне придумывают самые отчаянные способы хоть как-то приукрасить и без того тоскливую обстановку. И если в квартирах наших соотечественников все более-менее одинаково, украшения российских дворов — настоящая выставка народного творчества.
В социальных сетях пользователи поделились снимками, как украшены придомовые территории в их городах. Некоторые из них, хотя даже большинство, выглядят жутковато, но креативно. Лучшие фотографии смотрите в галерее "Рамблера".