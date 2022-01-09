Землетрясение произошло на Байкале

В акватории озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Известно, что землетрясение произошло в 28 километрах от поселка Большое Голоустное. Его интенсивность в эпицентре составила 5,4 балла.

"В 17:04 (12:04 мск) поступило сообщение от дежурной сейсмостанции Байкальской сейсмологической экспедиции о зарегистрированном землетрясении с координатами 52.13 С.Ш., 105.80 В.Д., магнитуда - 3,9, энергетический класс - 11,1", - говорится в сообщении МЧС.

Толчки силой от двух до четырех баллов ощущались в 46 населенных пунктах Иркутской области и Бурятии. Однако жалоб и звонков от местных жителей не поступало. Землетрясение не привело к разрушениям, жертв также нет.