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3 часа назад

Землетрясение произошло на Байкале

В акватории озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Землетрясение произошло на Байкале
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что землетрясение произошло в 28 километрах от поселка Большое Голоустное. Его интенсивность в эпицентре составила 5,4 балла.

"В 17:04 (12:04 мск) поступило сообщение от дежурной сейсмостанции Байкальской сейсмологической экспедиции о зарегистрированном землетрясении с координатами 52.13 С.Ш., 105.80 В.Д., магнитуда - 3,9, энергетический класс - 11,1", - говорится в сообщении МЧС.

Толчки силой от двух до четырех баллов ощущались в 46 населенных пунктах Иркутской области и Бурятии. Однако жалоб и звонков от местных жителей не поступало. Землетрясение не привело к разрушениям, жертв также нет.

Ранее стало известно, где в России опасность землетрясения выше всего/

Места,МЧС,
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