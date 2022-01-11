Ученые США и Китая сообщили о рекордном нагреве океана

Ученые из Китая и США опубликовали отчет изменения температуры поверхности океана, наблюдаемой с 1950-х годов. Шестой год подряд фиксируется температурный антирекорд. Отчет опубликован в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

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«Теплосодержание океана неуклонно растет во всем мире, и это основной показатель антропогенного изменения климата», — заявляет один из авторов публикации Кевина Тренберта.

Объем поглощенного тепла океаном в 2021 году в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии позапрошлого года.

«Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30 процентов антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана. Однако потепление океана снижает его эффективность поглощения углерода, и в воздухе остается больше углекислого газа», — отмечает автор статьи Лицзин Чен.

Ученые выяснили, что с конца 1950-х происходит неуклонное потепление океана.

«Ученым требуется менее четырех лет измерений температуры океана, чтобы отделить антропогенный сигнал потепления от естественных вариаций. Это намного меньше, чем три десятилетия измерений, необходимых для выявления причины глобального потепления по температуре воздуха у поверхности Земли», — заключают исследователи.

Результаты показывают, что потепление океана связанно с деятельностью человека. Последствия ощутит вся планета: повышение уровня моря грозит предпосылками для сильных штормов и ураганов, увеличения осадков и риска наводнений.

Над отчетом работали 23 исследователя из 14 институтов. Данные предоставлены Институтом физики атмосферы Китайской академии наук (IAP CAS) и Национальным центром экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.