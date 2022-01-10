Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
27 минут назад

В США нашли «корабль-призрак», пропавший 343 года назад

Американские охотники за потонувшими кораблями нашли судно «Грифон», которое потерпело крушение 343 года назад. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

В США нашли «корабль-призрак», пропавший 343 года назад
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Обломки «корабля-призрака» обнаружили охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт (Stevie и Kathie Libert) из США. Судно «Грифон» было построено французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем. Корабль планировали использовать для поиска новых путей в Азию.

В 1679 году корабль бесследно пропал, доставляя груз ценных мехов через озеро Мичиган. Daily Express отмечает, что его исчезновение стало одной из самых таинственных «морских» загадок Америки. Исследователи полагают, что причиной гибели судна стал сильный многодневный шторм.

Выводы и характер находки подробно описаны в книге 2021 года «Гриффон и Гуронские острова — 1679: наша история исследований и открытий». Мистер и миссис Либерт утверждают, что впервые обломки корабля были найдены в 2018 году недалеко от острова Бедности на озере Мичиган.

Недавно «Рамблер» сообщал, что в акватории озера Байкал произошло землетрясение интенсивностью 5,4. Землетрясение произошло в 28 километрах от поселка Большое Голоустное.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители