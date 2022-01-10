В США нашли «корабль-призрак», пропавший 343 года назад

Американские охотники за потонувшими кораблями нашли судно «Грифон», которое потерпело крушение 343 года назад. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Обломки «корабля-призрака» обнаружили охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт (Stevie и Kathie Libert) из США. Судно «Грифон» было построено французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем. Корабль планировали использовать для поиска новых путей в Азию.

В 1679 году корабль бесследно пропал, доставляя груз ценных мехов через озеро Мичиган. Daily Express отмечает, что его исчезновение стало одной из самых таинственных «морских» загадок Америки. Исследователи полагают, что причиной гибели судна стал сильный многодневный шторм.

Выводы и характер находки подробно описаны в книге 2021 года «Гриффон и Гуронские острова — 1679: наша история исследований и открытий». Мистер и миссис Либерт утверждают, что впервые обломки корабля были найдены в 2018 году недалеко от острова Бедности на озере Мичиган.