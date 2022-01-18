В пустыне Сахара выпал снег

Температура воздуха ночью опустилась до минус двух градусов Цельсия. В январе для региона характерна более теплая погода — в среднем плюс 14 градусов. Как рассказали очевидцы, снег образовал на песке красивые узоры.

Такой холод настиг Сахару в пятые раз за последние 42 года. Ранее подобные случаи были зафиксированы в 1979-м, 2016-м, 2018-м и 2021-м. По словам ученых, за последние несколько сотен тысяч лет пустыня претерпевала разные климатические изменения. Эксперт не исключают, что спустя 15 тысяч лет местность покроется зелеными растениями.