Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
55 минут назад

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег. Осадки покрыли алжирский город Айн Сефра. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пустыне Сахара выпал снег
Фото: Архивное фото/ globallookpress.comАрхивное фото/ globallookpress.com

Температура воздуха ночью опустилась до минус двух градусов Цельсия. В январе для региона характерна более теплая погода — в среднем плюс 14 градусов. Как рассказали очевидцы, снег образовал на песке красивые узоры.

Такой холод настиг Сахару в пятые раз за последние 42 года. Ранее подобные случаи были зафиксированы в 1979-м, 2016-м, 2018-м и 2021-м. По словам ученых, за последние несколько сотен тысяч лет пустыня претерпевала разные климатические изменения. Эксперт не исключают, что спустя 15 тысяч лет местность покроется зелеными растениями.

Ранее мужчина нашел в своем саду двухсотлетнее римское кольцо.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители