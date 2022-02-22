Россияне назвали самые «брутальные» города страны

Сервис онлайн-бронирования жилья Tvil.ru в преддверии Дня защитника Отечества провел опрос среди россиян. Респондентам предложили назвать самые «брутальные» города нашей страны. Результаты опроса опубликованы пресс-службой Tvil.ru.

Рейтинг «брутальных» городов возглавил Челябинск. Так 20% пользователей считают, что именно там живут самые суровые мужчины России. Второе место отдано городу-герою Севастополю, а «бронза» — Норильску.

Города Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск также вошли в финальный список.