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3 часа назад

Россияне назвали самые «брутальные» города страны

Мира Маркина

Сервис онлайн-бронирования жилья Tvil.ru в преддверии Дня защитника Отечества провел опрос среди россиян. Респондентам предложили назвать самые «брутальные» города нашей страны. Результаты опроса опубликованы пресс-службой Tvil.ru.

Россияне назвали самые «брутальные» города страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рейтинг «брутальных» городов возглавил Челябинск. Так 20% пользователей считают, что именно там живут самые суровые мужчины России. Второе место отдано городу-герою Севастополю, а «бронза» — Норильску.

Города Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск также вошли в финальный список.

Ранее мы писали о том, какой российский город ООН признала лучшим на планете.

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