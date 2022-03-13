Сколько стоит месяц жизни в США: видео

Принято считать, что жить в США очень дорого. Россиянка Светлана Гриц (@sveta_grits_usa), переехавшая с семьей жить в Америку, рассказала в своем Instagram-аккаунте, сколько они тратят на троих в месяц.

Самая большая трата, по словам девушки, - это аренда жилья. Они живут в съемной квартире в Техасе. Вместе с платой за коммунальные услуги выходит 1850 долларов (около 247 900 рублей по нынешнему курсу). Медицинская страховка обходится семье в 500 долларов (67 000 рублей) в месяц на троих. На еду семья тратит примерно тысячу долларов (134 000 рублей).

В комментариях к публикации пользователи удивились таким большим расходам и поинтересовались, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе жизнь в Америке.

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