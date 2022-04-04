Столицей Российской Федерации Москва стала в 1991 году. Но на протяжении всей многовековой истории страны ее столица неоднократно менялась.

Примечательно, что Москва становилась ею несколько раз. Так, например, еще во времена существования Руси в 1328 году из Владимира в Москву переехал митрополит Петр. Это стало причиной, по которой город получил гордое звание столицы.

Позже столицу перенесли. Но в 1547 Москва снова стала главным городом государства Российского, когда Иван IV Грозный принял царский титул. В 1712 году Петр I перенес столицу страны в Санкт-Петербург, который, собственно, и был для этого основан. Но в 1918 году по решению молодого советского правительства Москва же вернула себе столичный статус, а в 1922 стала столицей Советского Союза.

Блогер @yana.leventseva рассказала, какие города России могли стать главными вместо Москвы. Как оказалось, среди них: Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Ярославль, Таганрок. Соответствующим роликом девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте.