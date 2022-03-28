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4 часа назад

Почему в СССР не стали выпускать «Родину»: видео

Катерина Саломе

В Советском Союзе самым популярным и желанным автомобилем была «Победа». Эта машина стала первой, которую выпустили вскоре после войны — 28 июня 1946 года.

Ценилось авто не только за стильный и инновационный кузов, но также за практичность и выносливость. Среди прочих достоинств у машины появилась печка, что очень облегчило жизнь в холодной стране.

Изначально назвать автомобиль планировали «Родиной», но Иосиф Сталин не позволил. О том, почему Вождь не взлюбил это название рассказано в ролике, опубликованном в TikTok-аккаунте канала @historyofpeopl.

Смотрите также видео о том, что можно было купить в СССР на 1 рубль.

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