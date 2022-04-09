Найден динозавр, умерший в день столкновения Земли с астероидом

«Этого просто не должно существовать, и это абсолютно потрясающе красиво. За всю свою карьеру я и представить себе не мог, что мне удастся посмотреть на что-то настолько ограниченное во времени и настолько красивое, да еще и рассказывающее такую замечательную историю», — добавил Мэннинг.