Найден динозавр, умерший в день столкновения Земли с астероидом

Археологи обнаружили окаменелую лапу тесцелозавра в штате Северная Дакота. По словам палеонтологов, динозавр умер 66 млн лет назад в день, когда с Землей столкнулся огромный астероид. Об этом сообщает издание The Guardian.
Раскопки проходили в рамках съемок документального фильма ВВС Dinosaurs: The Final Day, повествующем о последнем дне динозавров на планете. Профессор истории из Манчестерского университета Филипп Мэннинг отмечает, что найти останки динозавра именно этого временного периода — большая редкость.
«Этого просто не должно существовать, и это абсолютно потрясающе красиво. За всю свою карьеру я и представить себе не мог, что мне удастся посмотреть на что-то настолько ограниченное во времени и настолько красивое, да еще и рассказывающее такую замечательную историю», — добавил Мэннинг.
Лапа динозавра сохранилась в хорошем состоянии: уцелели даже фрагменты кожи. Ученые пришли к выводу, что тесцелозавр умер в момент столкновения планеты с астероидом практически мгновенно.
Археологи также обнаружили скелеты рыб, окаменелые останки черепахи, мелких млекопитающих, эмбриона птерозавра внутри яйца и предполагаемые фрагменты астероида.