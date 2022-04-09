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2 часа назад

Ученые нашли останки динозавра, умершего в день столкновения Земли с астероидом

Дарья Амосова

Археологи обнаружили окаменелую лапу тесцелозавра в штате Северная Дакота. По словам палеонтологов, динозавр умер 66 млн лет назад в день, когда с Землей столкнулся огромный астероид. Об этом сообщает издание The Guardian.

Найден динозавр, умерший в день столкновения Земли с астероидом
Фото: Кадр из фильма «Парк Юрского периода»Кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Раскопки проходили в рамках съемок документального фильма ВВС Dinosaurs: The Final Day, повествующем о последнем дне динозавров на планете. Профессор истории из Манчестерского университета Филипп Мэннинг отмечает, что найти останки динозавра именно этого временного периода — большая редкость.

«Этого просто не должно существовать, и это абсолютно потрясающе красиво. За всю свою карьеру я и представить себе не мог, что мне удастся посмотреть на что-то настолько ограниченное во времени и настолько красивое, да еще и рассказывающее такую замечательную историю», — добавил Мэннинг.

Лапа динозавра сохранилась в хорошем состоянии: уцелели даже фрагменты кожи. Ученые пришли к выводу, что тесцелозавр умер в момент столкновения планеты с астероидом практически мгновенно.

Археологи также обнаружили скелеты рыб, окаменелые останки черепахи, мелких млекопитающих, эмбриона птерозавра внутри яйца и предполагаемые фрагменты астероида.

Ранее 100-летняя женщина поделилась правилами долгой жизни.

Места,Филипп Мэннинг,
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