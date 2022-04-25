Продюсер рассказал о превосходстве Москвы над Нью-Йорком

«Что касается такси, я всю жизнь был уверен, что в Москве никогда не будет нормального такси: невозможно — все эти частники, выруливающие с третьей полосы. Но сейчас у нас лучшее в мире такси, его организация. Люди просто это не совсем поняли» - заключает известный продюсер.