Продюсер рассказал о превосходстве Москвы над Нью-Йорком

В интервью изданию "Москвич Mag" сценарист и продюсер Александр Олейников сравнил столицу России с Нью-Йорком, отметив, что Москва во многом гораздо лучше.
Он перечислил многие достоинства столицы, подчеркнув, что с каждым годом она становится все лучше сразу в по нескольким аспектам. Так, он заметил, что еще пандемия показала, что "мы на голову выше":
«Казалось бы, Штаты — страна сервиса, но мы на голову выше. Насколько я помню, в Нью-Йорке во время локдауна доставляли только китайские рестораны» - говорит Олейников.
Еще одним московским превосходством продюсер назвал сервис такси, объяснив это тем, что работа водителей организована в Москве так, что совершенно точно может считаться лучшей в мире.
«Что касается такси, я всю жизнь был уверен, что в Москве никогда не будет нормального такси: невозможно — все эти частники, выруливающие с третьей полосы. Но сейчас у нас лучшее в мире такси, его организация. Люди просто это не совсем поняли» - заключает известный продюсер.
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