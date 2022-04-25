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2 часа назад

Продюсер рассказал о превосходстве Москвы над Нью-Йорком

Мира Маркина

В интервью изданию "Москвич Mag" сценарист и продюсер Александр Олейников сравнил столицу России с Нью-Йорком, отметив, что Москва во многом гораздо лучше.

Продюсер рассказал о превосходстве Москвы над Нью-Йорком
Фото: pixabay.compixabay.com

Он перечислил многие достоинства столицы, подчеркнув, что с каждым годом она становится все лучше сразу в по нескольким аспектам. Так, он заметил, что еще пандемия показала, что "мы на голову выше":

«Казалось бы, Штаты — страна сервиса, но мы на голову выше. Насколько я помню, в Нью-Йорке во время локдауна доставляли только китайские рестораны» - говорит Олейников.

Еще одним московским превосходством продюсер назвал сервис такси, объяснив это тем, что работа водителей организована в Москве так, что совершенно точно может считаться лучшей в мире.

«Что касается такси, я всю жизнь был уверен, что в Москве никогда не будет нормального такси: невозможно — все эти частники, выруливающие с третьей полосы. Но сейчас у нас лучшее в мире такси, его организация. Люди просто это не совсем поняли» - заключает известный продюсер.

Ранее мы сообщали, что американцы нашли в доме потайную комнату на случай конца света.

Места,Александр Олейников,
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