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3 часа назад

Императорские пингвины могут скоро исчезнуть — ученые

Дарья Амосова

Императорским пингвинам предрекли скорое исчезновение из-за глобальных климатических изменений. Птицы могут исчезнуть с лица Земли через 30-40 лет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на ученых Аргентинского Антарктического института (Argentine Antarctic Institute, IAA).

Императорские пингвины могут скоро исчезнуть — ученые
Фото: unsplash.comunsplash.com

Причиной уничтожения пингвинов станет таяние ледников. Так как птицы размножаются с апреля по декабрь, они нуждаются в твердом морском льду для гнездования. Пингвины не смогут завершить репродуктивный цикл, если море замерзнет позже или растает.

Биолог Марсела Либертелли наблюдала за15 тысячами пингвинов из двух колоний в Антарктиде.

«Если вода достигает новорожденных пингвинов, которые не умеют плавать и не обросли водонепроницаемыми перьями, они умирают от холода и тонут», — сделала вывод ученая.

По прогнозам в ближайшие десятилетия исчезнут колонии императорских пингвинов, которые обитают между 60 и 70 градусами южной широты.

«Исчезновение любого вида — это трагедия для планеты. Будь то маленькое или большое, растение или животное — не имеет значения. Это потеря для биоразнообразия», — добавила Либертелли.

Кроме того, на уничтожение вида влияет рост туризма и рыболовства в Антарктиде: это лишает животных основных источников пищи.

Ранее в NASA показали, как «звучит» черная дыра.

Места,NASA,
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