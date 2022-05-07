Императорские пингвины могут скоро исчезнуть — ученые

Императорским пингвинам предрекли скорое исчезновение из-за глобальных климатических изменений. Птицы могут исчезнуть с лица Земли через 30-40 лет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на ученых Аргентинского Антарктического института (Argentine Antarctic Institute, IAA).
Причиной уничтожения пингвинов станет таяние ледников. Так как птицы размножаются с апреля по декабрь, они нуждаются в твердом морском льду для гнездования. Пингвины не смогут завершить репродуктивный цикл, если море замерзнет позже или растает.
Биолог Марсела Либертелли наблюдала за15 тысячами пингвинов из двух колоний в Антарктиде.
«Если вода достигает новорожденных пингвинов, которые не умеют плавать и не обросли водонепроницаемыми перьями, они умирают от холода и тонут», — сделала вывод ученая.
По прогнозам в ближайшие десятилетия исчезнут колонии императорских пингвинов, которые обитают между 60 и 70 градусами южной широты.
«Исчезновение любого вида — это трагедия для планеты. Будь то маленькое или большое, растение или животное — не имеет значения. Это потеря для биоразнообразия», — добавила Либертелли.
Кроме того, на уничтожение вида влияет рост туризма и рыболовства в Антарктиде: это лишает животных основных источников пищи.