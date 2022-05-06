В NASA показали, как «звучит» черная дыра

Сотрудники NASA перевели данные в звук активности сверхмассивной черной дыры в центре скопления галактик в созвездии Персей.

Черная дыра в центре Скопления Персея издает волны давления, которые, вызывают рябь в горячем газе скопления, — эту активность можно перевести в ноты, но они будут примерно на 57-58 октав ниже ноты «до» первой октавы, которую слышит человек.

В NASA усилили этот звук и добавили к нему нот, чтобы мы могли послушать, как «звучит» черная дыра.