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33 минуты назад

В NASA показали, как «звучит» черная дыра

Даша Краснова

Сотрудники NASA перевели данные в звук активности сверхмассивной черной дыры в центре скопления галактик в созвездии Персей.

Черная дыра в центре Скопления Персея издает волны давления, которые, вызывают рябь в горячем газе скопления, — эту активность можно перевести в ноты, но они будут примерно на 57-58 октав ниже ноты «до» первой октавы, которую слышит человек.

В NASA усилили этот звук и добавили к нему нот, чтобы мы могли послушать, как «звучит» черная дыра.

До этого мы рассказывали про самые жуткие катастрофы, которые произошли в космосе.

Истории,Видео,NASA,
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