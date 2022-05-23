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47 минут назад

Дизайнер сравнил Москву с мировыми столицами

Мира Маркина

Дизайнер и ресторатор Денис Симачев заявил, что Москва лучше, чем Париж, Нью-Йорк и Берлин. Мнение селебрити опубликовало издание «Москвич Mag».

Дизайнер сравнил Москву с мировыми столицами
Фото: unsplash.comunsplash.com

Собеседнику издания предложили рассказать о преимуществах Москвы перед мировыми столицами – Нью-Йорком, Берлином, Парижем, Лондоном.

«В Москве лучше все, и если бы вам довелось пожить в тех городах, о которых вы спрашиваете, то этот вопрос, я уверен, не поднимался бы», — подчеркнул Денис Симачев.

Одно из любимых мест дизайнера в Москве – это Лялин переулок.

Ранее «Рамблер» рассказывал о россиянке, которая решила сравнить Москву и Нью-Йорк, пожив несколько лет в США.

Места,Денис Симачев,
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