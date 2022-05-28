Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, что исчезнет из нового "Макдоналдса"

Катя Кобышева

Когда рестораны сети быстрого питания McDonald’s вновь откроют свои двери для гостей, изменится не только название, но и меню. О возможных переменах пишет telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании.

Стало известно, что исчезнет из нового "Макдоналдса"
Фото: PxHerePxHere

Так, по словам источника Mash, из меню уйдут «Биг тейсти» классический и с сыром, мороженое «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада, а в качестве напитков гостям предложат отечественную газировку "Черноголовка". Кофе в меню останется, но из-за проблем с поставками его может не хватать. Собеседник канала также сообщил, что сотрудники будут работать в той же форме, а вот стоимость всех блюд может увеличиться.

Напомним, что McDonald’s объявил о своем уходе с российского рынка. Позже в СМИ появилась информация о том, что рестораны сети перейдут новому владельцу и откроются под новым брендом в середине июня.

Ранее мы писали о том, что отсутствие брака увеличивает риск преждевременной смерти мужчин.

Места,McDonald's,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители