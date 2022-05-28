Стало известно, что исчезнет из нового "Макдоналдса"

Когда рестораны сети быстрого питания McDonald’s вновь откроют свои двери для гостей, изменится не только название, но и меню. О возможных переменах пишет telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании.

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Так, по словам источника Mash, из меню уйдут «Биг тейсти» классический и с сыром, мороженое «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада, а в качестве напитков гостям предложат отечественную газировку "Черноголовка". Кофе в меню останется, но из-за проблем с поставками его может не хватать. Собеседник канала также сообщил, что сотрудники будут работать в той же форме, а вот стоимость всех блюд может увеличиться.

Напомним, что McDonald’s объявил о своем уходе с российского рынка. Позже в СМИ появилась информация о том, что рестораны сети перейдут новому владельцу и откроются под новым брендом в середине июня.