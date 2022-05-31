Раскрыты названия блюд «нового Макдоналдса»

Появились детали обновленного меню сети ресторанов. Стало известно, что в названиях блюд в меню будут использоваться запатентованные новым владельцем «Макдоналдс» фразы. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Ранее сообщалось, что в процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта. Среди них «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Также недавно появилась информация о том, что из обновленного меню уберут популярный бургер «Биг Мак». Но эти сведения не были подтверждены представителями сети.