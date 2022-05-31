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1 час назад

Раскрыты названия блюд «нового Макдоналдса»

Катерина Саломе

Появились детали обновленного меню сети ресторанов. Стало известно, что в названиях блюд в меню будут использоваться запатентованные новым владельцем «Макдоналдс» фразы. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Ранее сообщалось, что в процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта. Среди них «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Также недавно появилась информация о том, что из обновленного меню уберут популярный бургер «Биг Мак». Но эти сведения не были подтверждены представителями сети.

Читайте также о том, что работница американского «Макдоналдс» развенчала миф о картошке.

Места,Видео,Игорь Бухаров,McDonald's,
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