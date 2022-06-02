Названы лучшие города для молодежи в России

Москва, Санкт-Петербург и Казань - лучшие города для жизни молодежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
"По результатам исследования, самым подходящим городом для молодых людей опрошенные россияне назвали Москву (70%), еще 65% респондентов считают, что для жизни молодым людям подходит Санкт-Петербург. Тройку городов, наиболее подходящих для жизни молодежи, замкнула Казань (32%)", - заявили аналитики.
Также в рейтинг лучших городов для молодежи попали Екатеринбург. Так считает 26% опрошенных россиян. За Сочи проголосовали 24% респондентов, Краснодар - 23%, Новосибирск - 22%, Калининград - 18%, Нижний Новгород - 17%, Владивосток - 16%, Ростов-на-Дону - 13%, Тюмень - 10%.
"11% респондентов в варианте "Другое" чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное - наличие возможностей для реализации и мест занятости", - добавили эксперты.
Критерии, по которым опрошенные россияне оценивали города: