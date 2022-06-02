Названы лучшие города для молодежи в России

"По результатам исследования, самым подходящим городом для молодых людей опрошенные россияне назвали Москву (70%), еще 65% респондентов считают, что для жизни молодым людям подходит Санкт-Петербург. Тройку городов, наиболее подходящих для жизни молодежи, замкнула Казань (32%)", - заявили аналитики.