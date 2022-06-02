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1 час назад

Названы лучшие города для молодежи в России

Анна Шутова

Москва, Санкт-Петербург и Казань - лучшие города для жизни молодежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Названы лучшие города для молодежи в России
Фото: UnsplashUnsplash

"По результатам исследования, самым подходящим городом для молодых людей опрошенные россияне назвали Москву (70%), еще 65% респондентов считают, что для жизни молодым людям подходит Санкт-Петербург. Тройку городов, наиболее подходящих для жизни молодежи, замкнула Казань (32%)", - заявили аналитики.

Также в рейтинг лучших городов для молодежи попали Екатеринбург. Так считает 26% опрошенных россиян. За Сочи проголосовали 24% респондентов, Краснодар - 23%, Новосибирск - 22%, Калининград - 18%, Нижний Новгород - 17%, Владивосток - 16%, Ростов-на-Дону - 13%, Тюмень - 10%.

"11% респондентов в варианте "Другое" чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное - наличие возможностей для реализации и мест занятости", - добавили эксперты.

Критерии, по которым опрошенные россияне оценивали города:

  • возможность трудоустройства и карьерного роста,
  • развитая городская инфраструктура,
  • высокий уровень образования в вузах,
  • наличие мест для досуга и развлечений,
  • хорошие зарплаты для молодых специалистов.

Ранее австралийка высказалась о русских мужчинах.

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