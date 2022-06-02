"Любят пиво и ворчать": австралийка — о русских мужчинах

Австралийская певица Перукуа, уже несколько лет живущая в Москве, поделилась своими наблюдениями насчет русских мужчин. Об этом она рассказала в беседе с «Мослентой».
По словам иностранки, мужчины в России делятся на два полностью противоположных типа.
«Первый — это "русские медвежата". Они любят пить пиво, смотреть телевизор, ворчать и обычно имеют толстый животик. Таких часто можно встретить на пляже в Сочи», — заметила певица.
Второй тип — это умные и красивые мужчины, которые постоянно развиваются и заботятся о своих женщинах.
«В моем окружении много мужчин именно второго типа. С ними всегда интересно проводить время и можно многому научиться в процессе общения», — сказала австралийка.
Девушка родилась в Австралии, но последние несколько лет живет с мужем в Москве.
«Когда я впервые приехала в Москву и пришла в квартиру моего мужа, то очень удивилась. Это была милая однушка, но я подумала, что это только гостиная. И тогда спросила: «А квартира где?» — призналась певица.
Ранее стало известно, что мужчина пробрался в Букингемский дворец ради встречи с королевой.