Известная певица высказалась о проблемах в Москве

Известная оперная певица Хибла Герзмава рассказала о плюсах и минусах столицы. Об этом сообщает «Москвич Mag».
По словам певицы, Москва не только встретила ее, но и вырастила. Поэтому в городе есть много мест, которые она любит.
"Парки, скверы, сады. Мне нравится, что город стал открытым, спортивным. Сколько я живу в Москве, столько наблюдаю, как она хорошеет, постепенно складываясь хоть и в большой, но очень уютный город. Я, конечно, люблю центр. Здесь театры, музеи, концертные залы — то, с чем связана моя жизнь. Люблю Замоскворечье, районы с исторической архитектурой, где можно любоваться домами сто- или двухсотлетней давности — это особая атмосфера".
Как и в любом другом городе у Москвы есть свои минусы.
«У всех городов в мире есть какие-то сложности. В Москве они тоже есть. Но мне важно видеть, что эти проблемы решаются, и здесь, в столице России, я это вижу», — подчеркнула звезда.
Герзмава добавила, что в Москве ей хватает всего.
«Я счастлива, что я москвичка», — заявила она.
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