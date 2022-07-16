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2 часа назад

Известная певица высказалась о проблемах в Москве

Даша Краснова

Известная оперная певица Хибла Герзмава рассказала о плюсах и минусах столицы. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Известная певица высказалась о проблемах в Москве
Фото: unsplashunsplash

По словам певицы, Москва не только встретила ее, но и вырастила. Поэтому в городе есть много мест, которые она любит.

"Парки, скверы, сады. Мне нравится, что город стал открытым, спортивным. Сколько я живу в Москве, столько наблюдаю, как она хорошеет, постепенно складываясь хоть и в большой, но очень уютный город. Я, конечно, люблю центр. Здесь театры, музеи, концертные залы — то, с чем связана моя жизнь. Люблю Замоскворечье, районы с исторической архитектурой, где можно любоваться домами сто- или двухсотлетней давности — это особая атмосфера".

Как и в любом другом городе у Москвы есть свои минусы.

«У всех городов в мире есть какие-то сложности. В Москве они тоже есть. Но мне важно видеть, что эти проблемы решаются, и здесь, в столице России, я это вижу», — подчеркнула звезда.

Герзмава добавила, что в Москве ей хватает всего.

«Я счастлива, что я москвичка», — заявила она.

До этого мы рассказывали, чем отличаются сибиряки от москвичей.

Места,Хибла Герзмава,
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