Известная певица высказалась о проблемах в Москве

"Парки, скверы, сады. Мне нравится, что город стал открытым, спортивным. Сколько я живу в Москве, столько наблюдаю, как она хорошеет, постепенно складываясь хоть и в большой, но очень уютный город. Я, конечно, люблю центр. Здесь театры, музеи, концертные залы — то, с чем связана моя жизнь. Люблю Замоскворечье, районы с исторической архитектурой, где можно любоваться домами сто- или двухсотлетней давности — это особая атмосфера".