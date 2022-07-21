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1 час назад

Американцев напугало прямоугольное облако

Диана Товсепова

Местных жителей в США поразило облако странной прямоугольной формы.

Американцев напугало прямоугольное облако
Фото: СоцсетиСоцсети

Фотографию опубликовали в соцсетях и сразу же стали шумно обсуждать. Снимок стал вирусным и версии о происхождении облака были самые разные. Так, кто-то шутил, что это дело рук Супермена, а кто-то просто потерялся в догадках.

Некоторые американцы даже решили, что облако идеальной формы говорит о том, что мир живет симуляции.

Однако специалисты объяснили, что облако сформировалась благодаря ветру и частицам воды в атмосфере, а такая форма возникла случайно.

Ранее мы писали о том, что страус в Подмосковье сбежал от хозяина дважды за одни сутки.

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