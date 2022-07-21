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1 час назад

Подмосковный страус дважды сбежал от хозяина в лес за черникой

Диана Товсепова

В Подмосковье домашний страус два раза за сутки сбежал от хозяина и был пойман в лесу за поеданием черники. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона Агентству городских новостей «Москва».

«Повторно сбежавшего страуса вновь нашли в подмосковном лесу на прежнем месте. Он в другие точки не убегает, пасется на одном месте. Пока его хлебом приманивают, идет. А как хлеб заканчивается — возвращается опять на чернику», — объяснили представители лесного хозяйства.

Оказалось, что на этот раз страуса поймал сам хозяин, используя как приманку хлеб. При этом он сбегал и 19 июля. Тогда экзотическую птицу нашел Александр Трешкин, сотрудник Северного участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ Московской области «Мособллес».

Ранее мы писали о том, как 25-летний китаец удивил своей внешностью.

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