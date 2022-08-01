В Москве прохожих пугают испанские слизни

В столице в районе Терлецких прудов жители начали все чаще встречать так называемых испанских слизней, об этом сообщает издание Вести Подмосковья со ссылкой на пресс-службу Ивановского района Москвы.

В администрации "Терлецкой дубравы" сообщили, что не планируют избавляться от слизней с помощью химических средств, тк ветеринары отмечают, что лучшим способом борьбы с ними является ручной. При этом посетителей зоны отдыха предупредили не делать этого самостоятельно.

Дело в том, что испанские слизни содержат в себе яд и являются переносчиками опасных для человека заболеваний – голыми руками их трогать запрещено.