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1 час назад

В Москве прохожих пугают испанские слизни

Мира Маркина

В столице в районе Терлецких прудов жители начали все чаще встречать так называемых испанских слизней, об этом сообщает издание Вести Подмосковья со ссылкой на пресс-службу Ивановского района Москвы.

В администрации "Терлецкой дубравы" сообщили, что не планируют избавляться от слизней с помощью химических средств, тк ветеринары отмечают, что лучшим способом борьбы с ними является ручной. При этом посетителей зоны отдыха предупредили не делать этого самостоятельно.

Дело в том, что испанские слизни содержат в себе яд и являются переносчиками опасных для человека заболеваний – голыми руками их трогать запрещено.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что женщина распаковала чемодан после отпуска и обнаружила в нем 18 скорпионов.

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