Женщина распаковала чемоданы и обнаружила там 18 скорпионов

Австрийка в конце июля вернулась из Хорватии и во время разбора вещей обнаружила, что вместе с ней из южной страны прилетели 18 скорпионов – один взрослый и 17 маленьких. Девушка обратилась в службу защиты животных, после чего членистоногих забрали в приют для животных. Их планируют отправить обратно в Хорватию.