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3 часа назад

Женщина распаковала чемоданы и обнаружила там 18 скорпионов

Мира Маркина

Жительница Австрии, вернувшаяся из отпуска в Хорватии, обнаружила в своем чемодане целое семейство скорпионов, об этом сообщает издание Mirror.

Женщина распаковала чемоданы и обнаружила там 18 скорпионов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Австрийка в конце июля вернулась из Хорватии и во время разбора вещей обнаружила, что вместе с ней из южной страны прилетели 18 скорпионов – один взрослый и 17 маленьких. Девушка обратилась в службу защиты животных, после чего членистоногих забрали в приют для животных. Их планируют отправить обратно в Хорватию.

Сообщается, что это уже третий подобный случай в за год.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что жительница Индии сходила в лес и разбогатела.

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