Женщина распаковала чемоданы и обнаружила там 18 скорпионов

Жительница Австрии, вернувшаяся из отпуска в Хорватии, обнаружила в своем чемодане целое семейство скорпионов, об этом сообщает издание Mirror.
Австрийка в конце июля вернулась из Хорватии и во время разбора вещей обнаружила, что вместе с ней из южной страны прилетели 18 скорпионов – один взрослый и 17 маленьких. Девушка обратилась в службу защиты животных, после чего членистоногих забрали в приют для животных. Их планируют отправить обратно в Хорватию.
Сообщается, что это уже третий подобный случай в за год.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что жительница Индии сходила в лес и разбогатела.