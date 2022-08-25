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4 часа назад

Удивительные факты о Статуе Свободы: видео

Стелла Шмель

Факты о главном символе Америки, которые вы вряд ли слышали. Одна из самых известных достопримечательностей мира скрывает много неочевидных секретов.

Например, вы знали, что даже название статуи является никнеймом. Официальное имя статуи – «Свобода, озаряющая мир». А также, статуя изначально имела красновато-коричневый цвет, но за последние десятилетия медь, из которой выполнена статуя, начала зеленеть.

Больше интересных фактов о Статуе Свободы смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что семья из США купила дом и спустя месяц обнаружила в нем сюрприз.

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