Факты о главном символе Америки, которые вы вряд ли слышали. Одна из самых известных достопримечательностей мира скрывает много неочевидных секретов.

Например, вы знали, что даже название статуи является никнеймом. Официальное имя статуи – «Свобода, озаряющая мир». А также, статуя изначально имела красновато-коричневый цвет, но за последние десятилетия медь, из которой выполнена статуя, начала зеленеть.

Больше интересных фактов о Статуе Свободы смотрите в видео.