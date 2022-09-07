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49 минут назад

Северное сияние в Рязани попало на видео

Мария Каткова

Фотограф Борис Мархель снял северное сияние в Рязанской области. Ролик он опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

Мархель рассказал, что сидел на озере вместе с другими наблюдателями 3,5 часа на холоде, но это того стоила. В итоге им удалось увидеть несколько всплесков северного сияния.

Полярное сияние появляется из-за солнечного ветра после того, как он начинает воздействовать с магнитосферой Земли. Чаще всего это явление возникает осенью и весной, в дни, близкие к равноденствию. Полярное сияние, как правило, длится от нескольких десятков минут до нескольких суток.

Ранее сообщалось, что фотограф заснял редкое явление на небе.

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