Рассекречено первое название Спасской башни Кремля в Москве

Автор Telegram-канала «История Москвы» рассекретил первое название Спасской башни Кремля. Он утверждает, что она называлась Фроловской.

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По словам источника, башня была построена в 1491 году архитектором Пьетром Антонио Солари. Свое название она получила за счет того, что рядом располагалась церковь Фрола и Лавра.

А нынешнее название появилось уже в 1658 году. Причиной послужило появление иконы Спаса Нерукотворного над воротами башни. К слову, именно после этого прихожане начали снимать при входе головные уборы, а всадники слезать с коней, уточнил автор.