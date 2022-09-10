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1 час назад

Рассекречено первое название Спасской башни Кремля в Москве

Катерина Саломе

Автор Telegram-канала «История Москвы» рассекретил первое название Спасской башни Кремля. Он утверждает, что она называлась Фроловской.

Рассекречено первое название Спасской башни Кремля в Москве
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам источника, башня была построена в 1491 году архитектором Пьетром Антонио Солари. Свое название она получила за счет того, что рядом располагалась церковь Фрола и Лавра.

А нынешнее название появилось уже в 1658 году. Причиной послужило появление иконы Спаса Нерукотворного над воротами башни. К слову, именно после этого прихожане начали снимать при входе головные уборы, а всадники слезать с коней, уточнил автор.

Ранее мы рассказывали о том, как хотели переименовать Москву.

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