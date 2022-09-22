Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
3 часа назад

Дом из сериала «Очень странные дела» продают за $300 000

Мария Кимакович

О том, что знаменитый дом выставлен на продажу, сообщило издание TMZ.

Дом из сериала «Очень странные дела» продают за $300 000
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

Особняк, который находится в городе Фейетвилл американского штата Джорджия, хорошо знаком поклонникам сериала. Именно в этом доме проживала героиня проекта Джойс Байерс со своими сыновьями.

Жилье выставили на продажу, оценив его стоимость в 300 000 долларов. В доме, где разворачивались события первых сезонов сериала, давно не производился ремонт, поэтому и цена его оказалась не слишком высокой.

Ранее стало известно, что мужчина из Саудовской Аравии поженился 53 раза за 43 года.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители