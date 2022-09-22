Дом из сериала «Очень странные дела» продают за $300 000

О том, что знаменитый дом выставлен на продажу, сообщило издание TMZ.

Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела" Кадр из сериала "Очень странные дела"

Особняк, который находится в городе Фейетвилл американского штата Джорджия, хорошо знаком поклонникам сериала. Именно в этом доме проживала героиня проекта Джойс Байерс со своими сыновьями.

Жилье выставили на продажу, оценив его стоимость в 300 000 долларов. В доме, где разворачивались события первых сезонов сериала, давно не производился ремонт, поэтому и цена его оказалась не слишком высокой.