Этот город находится на Аляске, а все его обитатели живут в одном 14-этажном здании.В доме, помимо жилых квартир, находятся магазины, школа, полицейский участок, почта и даже церковь. Численность населения этого городка составляет всего около 200 жителей.Здание, в котором уместился целый город, было построено в 1956 году, и использовалось в качестве казармы для военных. Сейчас в нем находится 150 жилых квартир, а большая часть жителей работает в порту.Подробнее об этом городке смотрите в видео.Ранее "Рамблер" рассказал, где у выдры кармашек и что она в нем хранит.