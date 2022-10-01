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1 час назад

Город, в котором все жители живут в одном доме: видео

Стелла Шмель

Этот город находится на Аляске, а все его обитатели живут в одном 14-этажном здании.