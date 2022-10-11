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1 час назад

Куда пропали снегири из России

Мария Каткова

Раньше в крупных городах России зимой можно было постоянно видеть снегирей. Они сидели на ветках рябины и питались ягодами. Сейчас их практически невозможно встретить на улицах городов, и на это есть две причины. О них — в материале “Рамблера”.

Куда пропали снегири из России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отсутствие пищи

Раньше снегири прилетали в середине зимы из лесов в города для того, чтобы добыть себе пищу. В их рацион входят почки, небольшие паукообразные и, конечно же, рябина. Как раз за этими красными ягодами они прилетали зимой в города. Однако после того, как мегаполисы начали развиваться, а экология ухудшаться, деревья перестали плодоносить ягоды, поэтому снегирям незачем перебираться в большие города, так как еды для них там нет. И это стало одной из причин того, почему снегири перестали прилетать в крупные города. Однако в лесах они по-прежнему обитают.

Снижение популяции

Из-за вырубки лесов популяция снегирей также сокращается. Они живут преимущественно в лесах с густым подлеском, поэтому молодые деревья их не привлекают. Круглогодично их можно найти в лесах в средней полосе России, где лесов довольно мало. В связи с вырубкой их количество в постоянных местах обитания также сокращается и зимовать прилетает гораздо меньше снегирей. В связи с этим в крупных городах их тоже становится меньше.

Где искать снегирей зимой

Если вы живете в большом городе и хотите посмотреть на снегирей, вам нужно поехать за город и погулять по лесу. Чем гуще он будет, тем больше вероятность встретить там снегирей. Также если в вашем городе есть рябиновые аллеи, есть вероятность, что там можно найти стаи этих птиц. Кроме того, эти птицы могут жить и размножаться в неволе, поэтому их можно увидеть в заповедниках и зоопарках.

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