Ведущий шоу “Маска” рассказал о минусах столичной жизни

Российский телеведущий и певец Вячеслав Макаров в эфире “Милицейской волны” признался, к чему не может привыкнуть, живя в Москве. Запись эфира артист опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/makarovslava t.me/makarovslava

Артист родился в Астрахани. В столицу Макаров окончательно переехал в конце прошлого года. Телеведущий признался, что никогда не забудет сложный период переезда. По словам Вячеслава, в те дни в Москве царила “депрессивная” атмосфера.

Большие временные затраты на перемещения по городу – то, к чему долго не мог привыкнуть артист. Макаров рассказал, что мог бы использовать это время для более полезных занятий, например, вокала или тренировки в зале.