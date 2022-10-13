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3 часа назад

Ведущий шоу “Маска” Макаров рассказал о минусах столичной жизни

Российский телеведущий и певец Вячеслав Макаров в эфире “Милицейской волны” признался, к чему не может привыкнуть, живя в Москве. Запись эфира артист опубликовал в своем Telegram-канале.

Ведущий шоу “Маска” рассказал о минусах столичной жизни
Фото: t.me/makarovslavat.me/makarovslava

Артист родился в Астрахани. В столицу Макаров окончательно переехал в конце прошлого года. Телеведущий признался, что никогда не забудет сложный период переезда. По словам Вячеслава, в те дни в Москве царила “депрессивная” атмосфера.

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Большие временные затраты на перемещения по городу – то, к чему долго не мог привыкнуть артист. Макаров рассказал, что мог бы использовать это время для более полезных занятий, например, вокала или тренировки в зале.

Вместе с тем Вячеслав отметил, что привык к новому ритму жизни и находится с ним в гармонии.

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Места,Вячеслав Макаров,
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